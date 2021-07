La commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager a averti Apple de ne pas utiliser les problèmes de confidentialité et de sécurité comme bouclier contre un comportement anticoncurrentiel. Pendant ce temps, l’Espagne a ouvert une enquête formelle contre Apple et Amazon pour comportement antitrust présumé.

Dans une interview avec Reuters, Vestager a déclaré qu’elle partageait les préoccupations d’Apple concernant la confidentialité et la sécurité, mais a ajouté que la concurrence est tout aussi importante. Ces déclarations interviennent après que le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est prononcé contre la proposition de loi sur les marchés numériques en Europe, qui a été présentée pour la première fois en décembre dernier. Selon Cook, cette législation pourrait entraîner des changements qui « détruiront sérieusement la sécurité de l’iPhone ».

Margrethe Vestager a expliqué qu’elle ne pensait pas que les clients renonceraient à la confidentialité ou à la sécurité s’ils avaient la possibilité d’installer des applications à partir de sources tierces :

« Je pense que la confidentialité et la sécurité sont d’une importance primordiale pour tout le monde. L’important ici, cependant, est qu’elles ne constituent pas un bouclier contre la concurrence, car je pense que les clients n’abandonneront ni la sécurité ni la confidentialité s’ils utilisent un autre magasin d’applications ou un autre chargement latéral. »

Entre autres, la proposition de loi sur les marchés numériques en Europe pourrait entraîner des changements majeurs pour l’App Store et les applications propriétaires préinstallées sur l’iPhone, ainsi que la possibilité d’installer des applications provenant de magasins alternatifs. Selon Tim Cook, tout cela menacera la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Cependant, Vestager a fait l’éloge des récentes fonctionnalités de confidentialité d’Apple, telles que la transparence du suivi des applications, qui donne aux utilisateurs la possibilité de choisir si les applications peuvent suivre les données personnelles à des fins publicitaires.

Pendant ce temps, après l’Italie, l’Espagne a également lancé une enquête antitrust formelle contre Apple et Amazon. La Commission nationale espagnole des marchés et de la concurrence (CNMC) a déclaré avoir engagé des poursuites contre les deux sociétés pour « d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans les domaines de la vente sur Internet de produits électroniques et de la fourniture de services marketing à des tiers ». L’organisme indépendant de protection des consommateurs a déclaré avoir eu accès à certaines informations montrant qu’Amazon et Apple violaient les lois relatives à la défense de la concurrence.

Concrètement, l’éventuelle faute concernerait les limitations de la vente au détail de produits Apple par des tiers sur Amazon, certaines campagnes destinées aux clients Apple et gérées par Amazon, ainsi que certaines restrictions commerciales à l’encontre de tiers.