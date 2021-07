Les dirigeants d’Apple ont détaillé les nouveaux outils de développement annoncés lors de la WWDC 21 et comment ils peuvent créer de la valeur pour les créateurs d’applications.

Lors de la WWDC 2021, Apple a annoncé de nouvelles ressources et outils pour les développeurs de l’App Store qui, sans attirer l’attention du grand public, pourraient avoir un impact majeur dans les mois à venir.

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs d’Apple, et Andreas Wendker, vice-président des outils et des cadres d’Apple, ont parlé à CNET des nouvelles technologies.

« Toutes ces avancées dans les outils et les technologies sont le résultat d’une vision que nous poursuivons depuis des années. Ils sont vraiment le résultat d’une concentration sans fin de notre part pour créer des plates-formes durables qui créent de la valeur pour les développeurs et les utilisateurs », a déclaré Wendker.

L’un de ces outils est Swift Playgrounds, une application éducative conçue à l’origine pour enseigner le codage. Lors de la WWDC, Apple a annoncé que les développeurs pourront créer des applications iPhone ou iPad directement dans Swift Playgrounds.

« Notre sentiment est que chaque enfant devrait apprendre à coder, non pas parce que tout le monde devient programmeur, mais parce que le monde qui nous entoure est alimenté par le code. Nous aiderons autant de personnes que possible dans autant de domaines de vie que possible, provenant d’autant de communautés et de cultures que possible, à apprendre à se développer », a déclaré Prescott.

Les autres mises à jour pour les développeurs incluent une nouvelle API SharePlay, la possibilité d’inclure des événements dans l’application, une version de TestFlight pour Mac et une plate-forme Xcode Cloud qui permettra une intégration et une distribution transparentes du code entre collègues.

« Les développeurs doivent suivre de nombreuses étapes lors du développement d’applications, telles que le test et l’intégration de leur code avec leurs pairs, et cela prend beaucoup de temps », a déclaré Wendker. Xcode Cloud, qui est récemment devenu disponible pour les tests bêta, permet aux développeurs d’automatiser de nombreuses tâches à l’aide des services cloud d’Apple. La nouveauté est intégrée dans Xcode 13.

« Et franchement, beaucoup de ces activités sont souvent très banales et les développeurs ne veulent pas les faire. Ainsi, l’idée derrière un système d’intégration continue comme Xcode Cloud est qu’il télécharge essentiellement un grand nombre de ces tâches qui peuvent être automatisées dans le cloud », a déclaré Wendker à propos de cette fonctionnalité.

« Xcode Cloud permet aux développeurs de gagner beaucoup de temps afin qu’ils puissent vraiment se concentrer sur leur code. Et cela signifie qu’ils ont plus de temps pour trouver les bugs et les problèmes, les trouver plus tôt, puis créer des applications de meilleure qualité et avoir plus de temps pour travailler sur de nouvelles fonctionnalités », a conclu Wendker.