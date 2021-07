Apple a changé d’avis sur les applications liées aux services de livraison et de consommation de marijuana à approuver sur l’App Store, permettant leur publication dans certains cas.

Apple a fait le changement il y a quelques semaines, ajoutant que les applications liées à la consommation et à la livraison de marijuana peuvent être approuvées sur l’App Store, mais uniquement dans les pays où le cannabis est légal. De plus, les applications doivent être soumises à l’App Store « par une personne morale qui fournit les services et non par un seul développeur ».

Jusqu’au mois dernier, les applications impliquant de la marijuana étaient interdites de l’App Store, ainsi que celles qui encourageaient « l’utilisation de produits du tabac ou de vaporisateurs, de drogues illégales ou de quantités excessives d’alcool. Les applications qui encouragent les mineurs à consommer l’une de ces substances seront rejetées. Faciliter la vente de substances contrôlées (sauf dans les pharmacies agréées), de marijuana ou de tabac n’est pas autorisé ».

Désormais, la dernière phrase a été modifiée : « La facilitation de la vente de substances contrôlées (à l’exception des pharmacies agréées et des dispensaires de cannabis agréés ou légaux) ou de tabac n’est pas autorisée ». Cela signifie que, dans certains cas et pays, Apple acceptera les applications qui encouragent la consommation de cannabis. En revanche, Google continue d’interdire complètement la publication de ces applications.

Qu’est-ce qui a poussé Apple à changer d’avis ? Selon Chris Vaughn, PDG du service de livraison de marijuana California Emjay, les récentes mesures de légalisation dans des États comme New York, couplées à la décision d’Amazon d’arrêter de tester les travailleurs pour la consommation de cannabis, ont conduit Apple à s’ouvrir à ce type d’application.