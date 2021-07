Joel Kim Booster a rejoint le casting de la prochaine série comique Apple TV+, actuellement toujours sans nom officiel.

Cette série, dont Apple a obtenu les droits en mars dernier, met en vedette Maya Rudolph dans le rôle d’une femme nommée Molly dont la vie apparemment parfaite est bouleversée après que son mari l’a laissée avec 87 milliards de dollars.

Selon les informations de Variety, Booster jouera le rôle de Nicholas, le fidèle assistant de Molly, et rejoindra Rudolph et Mj Rodriguez qui font déjà partie du casting.

La série a été créée par Alan Yang et Matt Hubbard. Yang a déjà travaillé sur « Parks and Recreation », « Master of None » et la série Apple TV+ « Little America », tandis que Hubbard a travaillé sur « Parks and Recreation » et « 30 Rock ».