L’utilisateur @DongleBookPro a publié des images sur Twitter montrant un prototype en céramique de la première Apple Watch.

Les images montrent un prototype réalisé avec un corps en céramique blanche, avec un design pratiquement identique à celui de la première série, à l’exception de quelques modifications qui indiquent qu’il s’agit d’un prototype. Par exemple, au dos, on retrouve le texte « Lorem Ipsum » à la place des informations réglementaires ou du modèle, tandis que le logo Apple classique est manquant.

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)

Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO

