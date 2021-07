L’iPhone 13 est maintenant en approche et les rumeurs sur le nouveau smartphone d’Apple se font de plus en plus insistantes. Aujourd’hui, c’est la chaîne EverythingApplePro qui offre une nouvelle matière à réflexion intéressante.

Dans la vidéo publiée hier en collaboration avec Max Weinbach, il était également question de la recharge des futurs iPhone. Max Weinbach lui-même dit que l’iPhone 13 pourrait embarquer une bobine de charge sans fil plus grande, pour améliorer la gestion de la chaleur et offrir une puissance plus élevée. Selon Weinbach, la technologie MagSafe du nouvel iPhone 13 sera révisée pour offrir des aimants plus performants et il est possible que cette conception de bobine de charge sans fil plus grande soit nécessaire précisément pour améliorer la technologie MagSafe elle-même.

Aucune nouvelle sur le front de la recharge inversée, bien que l’iPhone 12 soit déjà actuellement équipé d’un module conçu pour permettre la recharge sans fil inversée. En bref, l’iPhone 13 pourrait également offrir quelques nouveautés au niveau de la charge.