D’après les dernières informations, il apparaît qu’Apple a sélectionné de nouveaux fournisseurs de circuits imprimés pour l’iPhone 13 et que la société pourrait utiliser des processeurs 4 nm sur l’iPhone 14.

D’autres fournisseurs de circuits imprimés rigides et flexibles (RFPCB) ont été choisis pour produire les composants de la gamme iPhone 13, alors que Samsung commence à se retirer lentement de cette activité.

Samsung est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de cartes de circuits imprimés flexibles et de modules sans fil, mais perd depuis longtemps de l’argent sur les opérations. Lorsque le nouveau PDG de Samsung Electro-Mechanics, Kyung Kye-hyun, a pris la barre, il a décidé que l’entreprise cesserait la production des deux gammes de produits, laissant un vide dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

The Elec rapporte que la participation de Samsung dans l’activité RFPCB de l’iPhone 13 passera à 30%, avec deux autres fournisseurs prêts à prendre les rênes. Le fabricant de cartes sud-coréen BH fournira plus de la moitié des cartes de circuits imprimés rigides et flexibles (RFPCB) utilisées dans les nouveaux iPhone, tandis que Samsung Electro-Mechanics en fournira 30%. Youngpoong Electronics sera responsable de 20% des cartes utilisées. La technologie RFPCB est utilisée pour connecter la carte mère à la dalle OLED.

Samsung avait initialement espéré vendre sa division de technologie sans fil à Chemtronics, mais la vente a échoué en mai et la société a simplement décidé de réduire ses pertes en effectuant quelques changements stratégiques.

A l’horizon 2022, l’iPhone 14 devrait être le premier smartphone Apple à intégrer une puce avec un procédé de fabrication 4 nanomètres développé par TSMC. La gamme iPhone 13, quant à elle, intégrera une puce 5nm+, avec de légères améliorations de performances et de consommation par rapport à la génération actuelle. La puce de 4 nm devrait également permettre à Apple de récupérer de l’espace pour une batterie légèrement plus grande.