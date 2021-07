T. Sanglay a créé un hackintosh miniature sous macOS Big Sur, le transformant en un PC très portable.

L’ordinateur a été construit à l’aide d’un LattePanda Alpha avec un processeur Intel Core M3 et 8 Go de RAM. Sanglay a pré-installé macOS Big Sur sur un SSD WesternDigital de 240 Go avec l’aide de Dortania. Il a ensuite dû imprimer en 3D un boîtier personnalisé pour y placer le matériel nécessaire, la batterie, le port HDMI, un trio de ports USB-A et Ethernet. De plus, il a ajouté un écran tactile de 5,5 pouces et un mini clavier.

Sanglay est le premier à admettre qu’un Mac avec un si petit écran et un si petit clavier n’est pas très utile. De plus, c’est un peu une fin en soi car il aurait pu acheter un Mac mini M1 pour moins cher. Mais Sanglay a dit qu’il voulait en faire un juste pour lui, juste pour le plaisir.

Jetez un œil à la fabrication de ce hackintosh portable dans la vidéo ci-dessous :