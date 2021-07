Le Summer Camp 2021 comprend à la fois des activités dans certains Apple Store et la possibilité de mener à bien certaines initiatives même à domicile.

L’Apple Summer Camp est ouvert aux filles et aux garçons âgés de 8 à 12 ans et se concentrera sur la création de vidéos via l’application Clips sur iPad.

« En juillet, nous vous attendons au magasin en famille. Vous découvrirez comment faire une vidéo avec l’application Clips sur iPad. Nous partirons d’une idée et lui donnerons forme, en expérimentant avec des angles et des transitions. Ensuite, nous ajouterons des Memojis et des autocollants pour embellir le tout. Devenez réalisateur pendant deux heures et rentrez chez vous avec le t-shirt Summer Camp. Apportez vos propres appareils ou nous vous prêterons les nôtres. »

S’il n’y a pas de séances disponibles dans votre région, vous pouvez télécharger le guide « 30 activités créatives pour les enfants » et laisser l’enfant vivre l’expérience depuis chez lui.