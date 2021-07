Apple développe un modèle de travail hybride et intelligent pour les employés de l’Apple Store.

Selon Bloomberg, ce modèle hybride pour les employés en Apple Store leur permettrait également de travailler à domicile. Il peut sembler inhabituel pour un employé de commerce de détail de travailler à domicile, mais dans ce cas, il s’agirait de pouvoir effectuer des quarts de garde à domicile, en plus des quarts en magasin.

Le programme pilote Retail Flex devrait démarrer bientôt et permettrait aux employés de gérer les ventes en ligne directement depuis leur domicile et d’offrir une assistance technique sans avoir à rester en magasin, également parce que de nombreuses personnes continuent de préférer les achats en ligne aux achats en magasin.

Lorsque le programme pilote sera lancé, les employés de certains Apple Store se déplaceront entre leur propre magasin et le travail à domicile, en fonction de la demande des clients entre les achats et l’assistance en ligne ou en magasin. Les salaires resteront les mêmes quel que soit l’endroit où le travail sera effectué au cours du mois.

Les employés du programme Retail Flex sont invités à participer pendant au moins six mois, avec l’initiative qui affectera un plus grand nombre de travailleurs de septembre à décembre 2021, date à laquelle de nouveaux appareils devraient être lancés. Les employés seront remboursés de leurs frais de connexion Internet à domicile et recevront 100 $ pour l’équipement de bureau.

Pour les employés de l’entreprise, Apple déploie un horaire de travail qui les verra retourner au bureau trois jours par semaine à partir de septembre. Certains employés ont demandé à l’entreprise la possibilité de continuer à travailler à distance, mais Apple semble disposée à continuer sur sa lancée puisque le travail au bureau et en personne est considéré comme indispensable pour certains types d’activités.