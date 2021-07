Après une première phase de test, tous les utilisateurs iOS peuvent désormais partager des vidéos jusqu’à trois minutes sur TikTok.

La durée des vidéos TikTok a été augmentée d’une à trois minutes pour tous les utilisateurs, bien que certains ne verront cette nouveauté que dans quelques jours, car la mise à jour est en phase de déploiement.

« Certains d’entre vous ont peut-être déjà vu une vidéo plus longue sur TikTok – nous avons permis aux créateurs du monde entier d’expérimenter le format étendu. Les créateurs sont déjà habiles à tisser des histoires en plusieurs parties sur TikTok (nous connaissons tous la phrase, « commentez et suivez-moi pour la partie 3 »), mais beaucoup demandaient plus de temps pour terminer leurs créations entre recettes de cuisine, beauté, cours, bande dessinée croquis et bien plus encore. Avec des vidéos plus longues, les créateurs auront le canevas pour créer des types de contenu nouveaux et étendus avec une plus grande flexibilité. »

