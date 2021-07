Apple a publié la première bêta publique de macOS Monterey et dans ce guide, nous vous expliquons comment l’installer étape par étape.

Sauvegarde

Comme il s’agit d’une version bêta, avec des bugs, des plantages et des incompatibilités possibles avec des applications tierces, nous vous recommandons de faire une sauvegarde via Time Machine ou d’autres alternatives en suivant le guide officiel d’Apple. N’oubliez pas non plus que macOS Monterey ne peut être installé que sur ces Mac :

MacBook 2015 et versions ultérieures

MacBook Air début 2015 et versions ultérieures

MacBook Pro début 2015 et versions ultérieures

Mac mini fin 2014 et versions ultérieures

iMac fin 2015 et versions ultérieures

iMac Pro fin 2017 et versions ultérieures

Mac Pro fin 2013 et versions ultérieures

Avant de procéder à l’installation, assurez-vous d’avoir 20 Go d’espace disque disponible.

Installation

Une fois les opérations préliminaires effectuées, vous pouvez procéder à l’installation de la bêta publique de macOS Monterey. Voici toutes les étapes à suivre :

Accédez à la page officielle beta.apple.com

Cliquez sur le bouton Connexion en haut à droite et connectez-vous en saisissant vos identifiants Apple ID.

Cliquez sur Inscrire votre appareil dans le menu du haut.

Sélectionnez macOS dans le menu du haut

Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Télécharger l’utilitaire d’accès public à la version bêta de macOS

Une fois que vous avez téléchargé le fichier macOSPublicBetaAccessUtility.dmg, allez dans le dossier où vous avez téléchargé le fichier (par défaut, il s’agit de « Télécharger ») et double-cliquez dessus. Dans le fichier image, vous trouverez le package macOSPublicBetaAccessUtility.pkg que vous devrez ouvrir pour démarrer l’installation en suivant l’assistant.

Une fois cette procédure terminée, vous pouvez lancer la mise à jour vers macOS Monterey qui, rappelons-le, peut prendre un certain temps. Pour démarrer la mise à jour, allez dans Préférences Système > Mise à jour logicielle et vous trouverez le message pour commencer l’installation de la version bêta.