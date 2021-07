Selon DigiTimes, Apple dévoilera en septembre de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec un design repensé et un écran mini-LED.

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient présenter un design différent de celui des modèles actuels, un écran mini-LED et un processeur Apple M2, ainsi que de nouveaux ports HDMI, un chargement MagSafe et un emplacement pour carte SD.

La firme de Cupertino aurait investi environ 200 millions de dollars pour acheter de nouvelles machines nécessaires à la production des nouveaux écrans MacBook Pro. La plupart de ces machines devraient être assemblées dans une usine TSMT en Chine. Zhen Ding Technology et Tripod Technology entreraient toutes deux dans la chaîne d’approvisionnement de la prochaine série de mini-LED MacBook Pro et augmenteront leurs expéditions de cartes de rétroéclairage à partir du troisième trimestre.

DigiTimes rapporte également que les livraisons des nouveaux modèles de MacBook Pro 14″ et 16″ sortiront en octobre, peu de temps après leur officialisation.

Cependant, de forts doutes subsistent sur cette rumeur, étant donné que le mois de septembre est habituellement dédié à la présentation des nouveaux iPhone.