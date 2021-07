Apple a prolongé son initiative (PRODUCT)RED en faveur du Fonds mondial COVID-19 pour un soutien essentiel aux systèmes de santé en Afrique subsaharienne jusqu’au 30 décembre 2021.

Au départ, l’initiative devait se terminer le 30 juin, mais Apple a décidé d’allouer 100% du produit éligible aux achats d’appareils (PRODUCT)RED au fonds COVID-19 jusqu’au 30 décembre 2021.

Apple a commencé son partenariat avec (RED) en 2006 dans le but ultime de mettre fin à l’épidémie de VIH/SIDA en Afrique subsaharienne. Le partenariat comprend plusieurs projets, dont des subventions soutenues par Apple et plus de 250 millions de dollars de dons aux programmes VIH/SIDA du Fonds mondial via l’achat d’appareils (PRODUCT)RED.

Aujourd’hui, Apple propose un certain nombre de produits (PRODUCT)RED, y compris des appareils et des accessoires tels que l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, les étuis MagSafe et l’Apple Watch Series 6. Jusqu’au 30 décembre. Tous les revenus éligibles de ces achats permettront d’aider les populations de l’Afrique subsaharienne pour lutter contre la pandémie.