Apple a signé un accord pour adapter le best-seller de Garth Risk Hallberg « City on Fire » en vue d’une sortie sur Apple TV+.

Dans City on Fire, un étudiant de l’Université de New York est tué à Central Park le 4 juillet 2003. Samantha Cicciaro est seule ; il n’y a pas de témoins et très peu de preuves matérielles sont disponibles. Le groupe de ses amis joue dans son club préféré, mais elle sort pour rencontrer quelqu’un en lui promettant de revenir. Cela ne le sera jamais. En enquêtant sur ce crime contre Samantha, il est révélé que l’étudiant est le lien crucial entre une série d’incendies mystérieux à travers la ville, la scène musicale de New York et une riche famille immobilière des quartiers chics qui cache de nombreux secrets.

La série a été créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui seront également showrunners et producteurs exécutifs. Savage et Schwartz ont travaillé sur des titres tels que « Gossip Girl », « Nancy Drew », « The Astronaut Wives Club », « Dynasty » et plus encore.

City on Fire arrivera bientôt sur TV+ avec une saison de huit épisodes.