Afin de mieux répondre à la demande d’écrans mini-LED pour son iPad Pro 12,9 pouces et éventuellement les prochains MacBook Pro, Apple a commencé à chercher d’autres fournisseurs.

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, Apple rechercherait d’autres fournisseurs que Taiwan Surface Mounting Technology (TSMT) pour les circuits imprimés utilisés sur les écrans mini-LED 12,9 pouces de l’iPad Pro et qui arriveront également sur MacBook Pro.

Écran mini-LED sur MacBook Pro aussi ?

Apple aurait réalisé que la demande pour l’iPad Pro‌ de 12,9 pouces et la demande attendue pour le prochain MacBook Pro pourraient dépasser les capacités d’un seul fournisseur. N’oublions pas non plus qu’après son lancement, l’iPad Pro 12,9 pouces avec puce M1 était disponible en quantités très limitées. Dans certains cas, les délais d’expédition au moment du lancement en avril atteignaient même mi/fin juillet. Ces problèmes sont en grande partie causés par la crise sanitaire mondiale et la pénurie mondiale de puces, un scénario qui pourrait également accompagner le lancement des prochains MacBook Pro.

Avec un fournisseur supplémentaire, Apple devrait toutefois être en mesure de garantir un stock plus important pour l’iPad Pro M1 et surtout pour le futur MacBook Pro. Selon les rumeurs, ce dernier devrait être lancé sur le marché d’ici la fin de l’année.