Bien que macOS 12 arrivera pour tous les utilisateurs dans quelques mois, de nombreuses personnes utilisent encore d’anciennes versions du système d’exploitation Mac qui, depuis quelques jours, sont proposées gratuitement par Apple.

Jusqu’à récemment, pour télécharger OS X 10.7 Lion et OS X 10.8 Mountain Lion il fallait payer 21,99 €, mais maintenant Apple a décidé d’offrir les deux systèmes d’exploitation gratuitement.

Pour obtenir Lion et Mountain Lion gratuitement, cliquez simplement sur les liens suivants et procédez au téléchargement :

Lion fonctionne sur les Mac avant la sortie de Mountain Lion en 2012. Mountain Lion fonctionne sur les Mac plus récents, mais les rétrogradations ne peuvent souvent être effectuées qu’en reformatant complètement le disque dur. De plus, le système d’exploitation le plus ancien qu’un Mac M1 peut exécuter est Big Sur.

Voici la liste des Mac compatibles avec Lion et Mountain Lion :

iMac (2007-2020)

MacBook (2008 ou plus récent)

MacBook Pro (2007 ou plus récent)

MacBook Air (2008 ou plus récent)

Mac mini (2009 ou plus récent)

Mac Pro (2008 ou plus récent)

Xserve (début 2009)

L’un d’entre vous utilise-t-il ou utilisera-t-il l’une de ces anciennes versions ?