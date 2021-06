Apple Maps a ajouté cinq autres guides pour soutenir les activités LGBT dans le monde.

Apple s’est associée à Intentionalist, un guide en ligne conçu pour soutenir les petites entreprises et diverses communautés locales, dans le but d’ajouter cinq nouveaux guides à Apple Maps qui prennent en charge les activités LGBT. Les guides, appelés « Spend With Pride », mettent en évidence les entreprises appartenant à des LGBT à Seattle, New York, San Francisco, Los Angeles et Londres.

Laura Clise, fondatrice et PDG d’Intentionalist, déclare que travailler avec Apple offre aux clients un moyen facile de trouver et de soutenir les activités LGBT dans leur communauté.

« Que vous soyez un local ou un touriste d’une ville, il peut être difficile de trouver des entreprises appartenant à des LGBTQ à soutenir. Les guides dans Apple Maps sont un autre outil pour aider les gens à découvrir rapidement de bons endroits pour prendre un verre, une collation ou trouver un petit cadeau tout en soutenant les petites entreprises au cœur de nos communautés. »

Osbaldo Hernandez, copropriétaire de Frelard Tamales à Seattle, affirme que le fait d’être mis en évidence dans un guide est une excellente opportunité pour les entreprises moins connues qui ne sont pas sur les routes principales de la ville.

« Nous sommes très heureux de faire partie du Guide d’Intentionalist sur les entreprises détenues par des LGBTQ dans Apple Maps, car cela nous aide à atteindre des clients qui ne seraient pas autrement venus dans notre petit lieu. Nous sommes proches du célèbre Green Lake de Seattle, mais nous ne sommes pas sur l’artère principale du quartier et cette inclusion peut aider les futurs clients à découvrir notre nourriture. Ceci est un autre exemple de la façon dont Intentionalist poursuit son engagement à élever les petites entreprises indépendantes à travers la ville et à apporter aux clients des informations qu’ils peuvent utiliser pour découvrir de nouveaux endroits. »

Les guides « Spend With Pride » sont déjà disponibles dans Apple Maps.