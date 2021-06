Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait lancer la deuxième génération d’AirPods Pro en 2022.

Dans une note envoyée aux investisseurs, Kuo prédit un lancement en 2022 des soi-disant AirPods Pro 2, conformément à d’autres rumeurs partagées ces dernières semaines. L’analyste a également révisé à la baisse les prévisions de ventes de la gamme AirPods en 2021, qui pourraient se situer entre 70 et 75 millions d’unités en raison d’une demande plus faible que prévu au deuxième trimestre.

Apple continuera de dominer le marché des écouteurs sans fil, mais les concurrents rattrapent leur retard initial, notamment parce qu’Apple n’a sorti aucun nouveau modèle depuis un certain temps. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que les AirPods de troisième génération devraient arriver d’ici la fin de l’année, tandis que les AirPods Pro ne sont attendus qu’en 2022. Kuo lui-même rappelle alors qu’en 2022, Apple pourrait récupérer des parts de marché grâce aux nouveaux modèles et à la gamme Beats moins cher et également conçu pour les utilisateurs Android.

Les AirPods Pro devraient présenter un nouveau design sans tige, ainsi que des fonctionnalités pour surveiller certaines activités physiques et d’autres liées la santé.