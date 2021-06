Une nouvelle série dédiée à la légende du baseball Leroy « Satchel » Paige et à la Negro Baseball League arrivera sur Apple TV+.

Apple a acquis les droits de l’adaptation télévisée de l’essai de Donald Spivey « If You Were Only White: The Life of Leroy ‘Satchel’ Paige », avec une série qui explorera l’histoire de la Negro League Baseball à travers la vie et l’héritage de Paige, un athlète légendaire et un vrai showman.

Leroy « Satchel » Paige est l’un des joueurs les plus emblématiques du baseball et a été intronisé au Temple de la renommée du baseball national en 1971. Il a joué dans plusieurs équipes des ligues noires et de la Ligue majeure de baseball.

Apple et Kapital Entertainment produiront la série, qui sera produite en collaboration avec le Negro Leagues Baseball Museum. Le projet est également soutenu par la Major League Baseball. Earvin « Magic » Johnson produira cette œuvre aux côtés de Peter Guber, Ron Shelton, John Mass, Jason Smith et Aaron Kaplan de Kapital, et Dana Honor. Pour le moment, il n’y a aucune information sur la date de lancement.

Pendant ce temps, Apple a publié la bande-annonce officielle de la saison 2 de Central Park déjà disponible sur TV+.