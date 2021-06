Selon The Information, Apple dépenserait de plus en plus d’argent en stockage sur Google Cloud, ce qui est essentiel pour ses services comme iCloud.

La firme de Cupertino propose de plus en plus de services disponibles sur le cloud, conduisant inévitablement les utilisateurs à privilégier iCloud pour tous les besoins. Que ce soit pour la musique, les photos ou les documents, les utilisateurs d’Apple qui veulent le meilleur de l’écosystème californien font confiance à iCloud. Tout cela, bien sûr, a des coûts en termes d’espace de stockage de données et de contenu et c’est pourquoi Apple – malgré ses centres de données personnels – a besoin de centres de données tiers.

Selon les informations rapportées par la source, les dépenses d’Apple sur les services Google Cloud ont augmenté de 50% d’année en année, avec un total d’environ 300 millions de dollars. La quantité de données gérées est tout aussi impressionnante : 8 exaoctets (EB), correspondant pratiquement à un million de To chacun.

L’énorme quantité d’espace requis par le géant de Cupertino se place en tête du classement des clients de Google, suivi de ByteDance (la société mère de TikTok) qui nécessite environ 500 pétaoctets, 16 fois moins que les demandes d’Apple.

Pour cette raison, Google aurait décidé de donner à Apple le nom de code « Bigfoot« . Évidemment, toutes les données personnelles de l’utilisateur, même si elles sont stockées sur les serveurs de Google, sont cryptées avec des clés détenues exclusivement par Apple. Il n’y a donc aucun souci de confidentialité et de sécurité des données puisque tout se passe comme si c’était sur des serveurs appartenant exclusivement à Apple.

Qui sait si à l’avenir Apple continuera à s’appuyer sur des sociétés externes ou si elle construira de nombreux autres centres de données dans le monde pour répondre à la demande toujours croissante d’espace cloud. Le temps nous le dira…

Utilisez-vous iCloud et les différents services Apple ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !