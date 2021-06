Les dépenses des consommateurs en applications mobiles ont atteint un record de 64,9 milliards de dollars au cours du premier semestre 2021, selon Sensor Tower.

Ce chiffre représente une augmentation de 24,8% des dépenses totales par rapport à la même période il y a un an, à la fois sur l’App Store et sur Google Play. Les experts du secteur estiment que l’utilisation accrue des appareils mobiles en raison de la pandémie est une tendance qui se poursuivra à l’avenir, bien que malgré le nouveau record, le taux de croissance des dépenses de consommation et des téléchargements ait ralenti par rapport au passé. Par exemple, du premier semestre 2019 au premier semestre 2020, les dépenses de consommation sur les applications mobiles ont augmenté de 28,4%, en hausse par rapport à la croissance observée en 2021.

L’App Store a représenté 41,5 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales au cours du premier semestre 2021, soit près du double des 23,4 milliards de dollars dépensés sur Google Play. Cependant, le Google store continue de croître à un rythme plus élevé, grâce à +30% sur un an contre +22,1% pour Apple.

Les dépenses de consommation non liées aux jeux ont été tirées par les applications sportives, financières, de livres et de divertissement. Les applications sur abonnement (hors jeux) ont également représenté une grande partie de cette dépense, contribuant à 8,3 milliards de dollars. TikTok est confirmé comme l’application avec les revenus les plus élevés au cours du premier semestre 2021, suivi de YouTube et de Tinder.

Comme toujours, les jeux mobiles restent le premier poste des dépenses globales des consommateurs, atteignant 44,7 milliards de dollars au premier semestre. L’App Store représente 26 milliards de dollars de ce chiffre, avec une croissance ralentissant à 13,5% d’une année sur l’autre.

Les jeux les plus rentables du premier semestre 2021 étaient, dans l’ordre, Tencent’s Honor of Kings (15 milliards de dollars), PUBG Mobile (y compris sa version localisée pour la Chine), Genshin Impact (848 millions de dollars), Roblox et Coin Maître.

La croissance des téléchargements d’applications mobiles a également considérablement ralenti au premier semestre de cette année. En 2020, le début de la pandémie de COVID-19 a contribué à une vague de nouvelles installations d’applications mobiles dans le monde alors que les consommateurs recherchaient des applications pour le travail, l’école, les achats, la santé, l’épicerie et plus encore. Au cours du premier semestre 2020, les installations d’applications ont augmenté de 25,7% en glissement annuel pour atteindre 71,3 milliards de téléchargements, mais au premier semestre 2021, les téléchargements n’ont augmenté que de 1,7% avec un total de 72,5 milliards d’installations.

L’App Store a également enregistré une baisse d’une année sur l’autre des installations d’applications « hors jeu » au premier semestre 2021, passant de 18,3 milliards à 16,3 milliards. Au cours de la même période, les installations d’applications « hors jeu » sur Google Play ont augmenté de 6 % pour atteindre un total de 56,2 milliards. Ce chiffre est principalement lié à la demande d’applications sur les marchés où Android est dominant, comme l’Inde, qui continuent d’être touchés par la pandémie.

L’application avec le plus de téléchargements était TikTok, qui a enregistré 384,6 millions de nouvelles installations au cours du premier semestre de cette année, en baisse par rapport à la même période il y a un an. Le reste du classement des 5 applications les plus téléchargées était dominé par Facebook avec les applications Facebook, Instagram et WhatsApp. Telegram s’est classé cinquième, suivi de Messenger, Zoom, Snapchat, CapCut et Google Meet.