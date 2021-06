L’automne dernier, Google a introduit des widgets dans ses applications iOS et iPadOS après la sortie d’iOS 14. Désormais, la société souhaite donner aux utilisateurs plus de liberté créative en leur permettant d’ajouter des fonds d’écran et des thèmes personnalisés aux widgets.

Steve Moser a découvert un code dans l’application Google Search pour iPhone et iPad qui prétend que les utilisateurs pourront « choisir un thème pour ajouter de la couleur, des images Google Earth et plus encore » à leurs « widgets ».

Google propose deux tailles de ses « widgets », la petite taille avec la barre de recherche Google et la taille moyenne avec la barre de recherche et des raccourcis rapides pour Google Lens, Google Voice Search et le mode Incognito.

Google is working on more customized iOS widgets for its search app. “Choose a theme to add color, Google Earth imagery, and more to your Google widget” pic.twitter.com/HSZwaw61JD — Steve Moser (@SteveMoser) June 28, 2021

Les widgets sur iOS ne sont pas destinés à fournir aux utilisateurs des informations dynamiques en temps réel. Au lieu de cela, ils fournissent aux utilisateurs des informations pertinentes à ce moment-là. Des widgets sont proposés aux développeurs sur « iPhone » en trois dimensions, mais avec iPadOS 15, les « widgets » vont acquérir une quatrième dimension pour mieux s’adapter aux grands écrans.

Nous vous rappelons que l’appli Google est disponible gratuitement en téléchargement sur l’App Store.