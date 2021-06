watchOS 8 va révolutionner notre concept de portefeuille. Apple se dit confiant dans le grand potentiel de watchOS 8 et explique dans une nouvelle interview comment Apple Watch remplacera notre portefeuille.

Deidre Caldbeck, directrice de la division marketing produit de l’Apple Watch, et Kevin Lynch, vice-président de la technologie, sont les protagonistes d’une nouvelle interview axée sur l’Apple Watch et watchOS 8. Le nouveau système d’exploitation, qui arrivera à l’automne prochain, apportera beaucoup de nouveautés à l’application Wallet. Non seulement les cartes de crédit ou les billets de cinéma, mais aussi les documents personnels et les clés, rendant ainsi l’application de plus en plus centrale dans la vie quotidienne.

Deidre Caldbeck s’est exprimé sur Wallet comme suit :

« C’est notre vision de remplacer le portefeuille physique où tout est… et directement sur votre poignet. »

Déjà 12 États américains vous permettront d’ajouter vos documents à Wallet. Kevin Lynch explique :

« Nous sommes qu’au début, bien sûr. Vous pouvez tout avoir dans Wallet. Il sera également possible de conserver des documents, puis de les montrer rapidement si nécessaire. »

Lynch a également évoqué le support de la puce U1 pour déverrouiller les portes d’une voiture, par exemple. Avec le même système, il sera également possible d’ajouter des clés de maison. Le cadre s’amuse à approcher la voiture, à l’ouvrir et à conduire avec une grande fluidité uniquement grâce à sa propre Watch.

Quel avenir Wallet nous réserve-t-il ?