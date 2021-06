Apple TV+, la plateforme de streaming d’Apple, a reçu 19 nominations aux Daytime Emmy Awards, en plus des six déjà annoncées il y a quelques semaines.

Les Daytime Emmy Awards sélectionnent les meilleures émissions de la programmation télévisée en journée. Quant au contenu en streaming, qui n’a évidemment pas d’horaires, ce sont les titres adaptés aux enfants et à toute la famille qui sont sélectionnés. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie virtuelle organisée par la National Academy of Television Arts and Sciences qui se tiendra les 17 et 18 juillet.

Au cours des dernières heures, Apple TV+ a officiellement reçu 19 autres nominations dans les catégories Enfants & Animation et Style de vie, en plus des six déjà annoncées dans les catégories techniques. Au total, la plateforme a donc reçu pas moins de 25 nominations.

Voici la liste des nouvelles nominations :

Meilleur jeune acteur dans une série pour Isaac Arellanes dans « Ghostwriter »

Meilleure équipe de rédaction pour « Ghostwriter »

Meilleure équipe de réalisation pour « Ghostwriter »

Meilleure photographie pour « Ghostwriter »

Meilleure série animée pour enfants d’âge préscolaire pour « Stillwater »

Meilleure équipe de rédaction pour un programme d’animation préscolaire pour « Stillwater »

Meilleure équipe de réalisation pour un programme d’animation préscolaire pour « Stillwater »

Meilleur montage pour un programme d’animation préscolaire pour « Stillwater »

Meilleur programme d’animation spécial pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth

Meilleure équipe de réalisation pour un programme d’animation de jour pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

Meilleur montage pour un programme d’animation de jour pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

Meilleur mixage et montage sonore pour un programme d’animation de jour pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

Meilleure performance de soutien dans un programme pour enfants pour Derek Gaines dans « Helpsters »

Meilleure équipe de direction pour un programme préscolaire, pour enfants ou famille pour « Helpsters »

Meilleur montage multi-caméras pour « Helpsters »

Meilleur programme de voyage, d’aventure et de nature pour « Long Way Up »

Meilleur montage multi-caméras pour « Long Way Up »

Meilleur mixage et montage sonore pour « Long Way Up »

Meilleur court métrage pour enfants pour « Helpsters Help You »

En 2020, « Ghostwriter » et « Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 » ont été les premiers programmes Apple TV+ à remporter un Daytime Emmy.