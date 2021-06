Apple a annoncé que la première saison de 10 épisodes de la série de science-fiction « Foundation » sera disponible sur Apple TV+ à partir du 24 septembre.

Basée sur les romans à succès d’Isaac Asimov, Apple affirme que la série Foundation est une saga épique qui raconte l’histoire d’un groupe d’exilés dans leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation pendant la chute de l’Empire galactique.

« Lorsque le révolutionnaire Dr Hari Seldon prédit la chute imminente de l’Empire, lui et un groupe de fidèles s’aventurent aux confins de la galaxie pour créer la Foundation dans le but de reconstruire et de préserver l’avenir de la civilisation.

Enragés par les affirmations de Hari, les Cleons – une longue lignée de clones d’empereurs au pouvoir – craignent que leur emprise sur la galaxie ne s’affaiblisse car ils sont obligés de faire face au risque réel de perdre leur héritage pour toujours. »

« Foundation » met en vedette les nominés aux Emmy Awards Jared Harris et Lee Pace, ainsi que Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton et Alfred Enoch.

La première adaptation à l’écran de la série de romans emblématique et primée d’Asimov est produite par David S. Goyer, surtout connu pour avoir écrit les scripts de plusieurs films de super-héros, tels que « Batman Begins » et « Man of Steel ».

« Au cours des décennies qui ont suivi la première impression de la série Foundation, le travail de science-fiction prophétique d’Asimov n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui », a déclaré Goyer. « En grandissant, j’ai dévoré Foundation et j’ai rêvé un jour de le voir à l’écran, mais un long métrage ne semblait pas assez grand pour embrasser cette ambition. Grâce au paysage plus large du streaming et à un partenariat précieux avec Apple et Skydance, nous sommes en mesure de présenter la série à l’écran d’une manière qui lui rend vraiment justice ».

Les trois premiers épisodes de Foundation seront disponibles le 24 septembre sur TV+, tandis que les autres sortiront tous les vendredis. Selon certaines rumeurs, la série entière pourrait durer 8 saisons, pour un total de 80 épisodes.