Malgré les rumeurs précédentes d’un nouveau MacBook Pro repensé à venir cet été, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré aujourd’hui qu’Apple se concentrerait entièrement sur les nouveaux Mac à l’automne.

Gurman confirme que le prochain MacBook Pro n’aura pas seulement une toute nouvelle esthétique, il offrira également un port HDMI et un emplacement pour carte SD, ainsi que le retour de la technologie MagSafe pour la recharge. Les nouveaux modèles devraient également être équipés d’un processeur M1x ou M2 à huit cœurs hautes performances et de deux cœurs à haute efficacité, disponibles en 16 ou 32 variantes de cœurs graphiques.

Les cœurs hautes performances se lancent pour des tâches plus complexes, tandis que les cœurs économes en énergie fonctionnent à des vitesses inférieures pour des besoins plus basiques comme la navigation Web, en préservant la durée de vie de la batterie. Les nouvelles puces diffèrent de celles du M1 du MacBook Pro 13 pouces actuel, qui possède quatre cœurs hautes performances, quatre cœurs économes en énergie et huit cœurs graphiques.

Gurman a ajouté qu’il ne s’attendait pas à de grandes nouvelles dans les semaines à venir, car les nouveaux MacBook Pro ne sortiront qu’à l’automne. C’est-à-dire en même temps que les prochains iPhone, Apple Watch, iPad d’entrée de gamme et iPad mini.