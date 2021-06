Êtes-vous prêt à monter dans un tank pour dominer le conflit ? Infinite Tanks WWII est désormais officiellement disponible sur l’App Store.

Infinite Tanks WW2, le nouveau titre d’Atypical Game, introduit une approche innovante et jamais vue auparavant dans des titres similaires. Le jeu propose un système de construction de chars basé sur des cartes, qui permet aux joueurs de mélanger et d’assortir des pièces de différents chars historiques. Évidemment, votre tâche sera d’assembler une machine de guerre parfaite, pour anéantir les défenses ennemies.

Vous pourrez affronter le mode campagne classique pour combattre dans 5 théâtres de guerre historiques au cours de 12 missions. Vous pouvez également plonger dans le multijoueur en ligne compétitif, avec plein de modes de jeu. À vos côtés, les chars les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale tels que Sherman M4A1, M18 Hellcat, M26 Pershing, Type 1 Chi-He, Type 4 Chi-To, Panzer III, Tiger II, Panther, Tiger 1, Panzer IV, Stug III , Jagdpanther, Panzer 38T, Churchill, Cromwell, Crusader, Mathilde II, T-34, KV-1 et SU-85 IS.

Le titre a été développé spécifiquement pour iPad mais est disponible sur tous les appareils Apple avec iOS 13 ou supérieur. Pour y jouer, il vous faudra d’abord débourser 10,99€ en une seule fois. Êtes-vous prêt à vaincre les défenses ennemies ?

Infinite Tanks WWII – 10,99 euros