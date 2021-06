WhatsApp, l’application de messagerie la plus connue et la plus utilisée, s’apprête à introduire une petite nouveauté concernant les messages vocaux.

D’après WABetaInfo, le point de référence pour le développement de WhatsApp, il semble qu’un relookage des messages vocaux soit désormais prêt. Cette petite nouveauté fait un clin d’œil à Instagram et propose un graphisme en forme de vague en ce qui concerne l’enregistrement du message.

Rien d’extrêmement innovant par rapport à toutes les fonctionnalités qui manquent encore à l’application, comme une version iPad et de nombreuses fonctionnalités comme la possibilité d’utiliser plusieurs appareils avec le même compte. Mark Zuckerberg a cependant confirmé que WhatsApp introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités au cours des prochains mois, c’est pourquoi il ne reste plus qu’à suivre le développement, dans l’espoir que la société introduira les fonctionnalités très demandées.