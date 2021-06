« Qui es-tu, Charlie Brown ? », « Fathom » et la deuxième saison de la série animée « Central Park » sont désormais disponibles sur Apple TV+.

Qui es-tu, Charlie Brown ?

Raconté par Lupita Nyong’o, ce documentaire sur Peanuts et leur créateur, Charles M. Shulz, recueille les témoignages de fans célèbres tels que Barrymore, Kebin Smith et Al Roker. Ce documentaire comprend également une nouvelle histoire animée avec Charlie Brown.

Qui es-tu, Charlie Brown ? dure 54 minutes et est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+.

Fathom

Fathom est un documentaire qui raconte l’histoire de deux biologistes et d’une entreprise colossale : l’étude des baleines et de leur système de communication. Les docteurs Michelle Fournet et Ellen Garland voyagent dans des hémisphères opposés pour découvrir une culture bien plus ancienne que notre histoire.

Le documentaire dure environ 90 minutes et est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+.

Central Park – Saison 2

Pour les fans de la série animée, les premiers épisodes de la deuxième saison sont disponibles dès aujourd’hui. Prêt pour les nouvelles aventures de la famille Tillermans ?

Les 6 épisodes de la deuxième saison sont déjà disponibles sur TV+.