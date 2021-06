Pour célébrer l’inauguration du magnifique Apple Tower Theatre de Los Angeles, Tim Cook a assisté à l’événement avec la responsable du réseau de la société, Deirdre O’Brien.

Tim Cook s’est arrêté pour parler aux clients et a pris plusieurs photos à la fois avec eux et avec les employés du nouvel Apple Store.

L’Apple Tower Theatre est l’un des projets de restauration les plus importants jamais entrepris par Apple. La société s’est associée aux principaux restaurateurs et artistes de Los Angeles pour préserver et restaurer soigneusement le théâtre, conçu en 1927 par le célèbre architecte S. Charles Lee. Le résultat est sous vos yeux.

Si vous allez à Los Angeles à l’avenir, sachez que l’Apple Tower Theatre sera ouvert de 10h à 20h du lundi au samedi et de 11h à 19h le dimanche.