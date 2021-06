Dans l’e-mail informant les abonnés que la période d’essai gratuite d’Apple TV+ est sur le point d’expirer, Apple a également révélé que les séries « Foundation » et « The Problem With Jon Stewart » seront diffusées en septembre.

La série Foundation est basée sur les histoires et romans de science-fiction d’Isaac Asimov, qui décrivent la chute d’un empire galactique et les efforts de Hari Seldon, l’inventeur d’une nouvelle science prédictive appelée psychohistoire, pour limiter la période de chaos.

The Problem with Jon Stewart, quant à elle, est présentée comme une série d’anthologies d’actualité. Elle se composera d’épisodes d’une heure qui exploreront des sujets qui « font partie de la conversation nationale ». La série marquera également le retour à la télévision de Jon Stewart, l’un des animateurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs les plus respectés des États-Unis, absent des écrans depuis 2015.

Pour l’heure, nous n’avons pas de date précise pour les débuts des deux séries, mais nous en saurons sûrement plus dans les semaines à venir.