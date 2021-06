Les leakers bien connus Kang et Duan Rui disent avoir reçu une lettre d’Apple les invitant à cesser de révéler des détails sur les futurs produits d’Apple, sous peine de poursuites judiciaires en Chine.

La lettre envoyée à d’importants leakers chinois indique que personne ne peut divulguer des informations sur des produits non encore commercialisés, car cela pourrait induire en erreur les clients potentiels et donner un avantage à la concurrence. Apple a également demandé aux leakers de s’abstenir de publier des images ou des messages faisant référence à des « rêves » et des « énigmes », car ils seront également considérés comme un partage d’informations confidentielles.

Apple prévient également que les fuites ne seront plus tolérées sous aucune forme. Dans la lettre envoyée à Kang, il y a des captures d’écran des publications de son compte Weibo montrant les dates de sortie des futurs produits Apple, à tel point qu’il a convaincu le leaker de ne plus publier de rumeurs à l’avenir.

La société a également averti qu’elle vérifierait tous les messages publiés par les leakers, car ces informations seront considérées comme « une violation et un abus de secrets commerciaux ». Apple se réserve également le droit de dénoncer tous les leakers chinois qui ne respecteraient pas ce qui est écrit dans la lettre. Sera-ce la fin des rumeurs ?