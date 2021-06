Instagram permet lentement à tous les utilisateurs de créer et de publier des publications directement à partir d’un Mac.

La nouveauté est en phase de déploiement et sera disponible pour tous les utilisateurs d’ici quelques semaines. Malheureusement, la possibilité de créer et de publier des publications sur Instagram est limitée uniquement au site Web (bureau) sur Mac et n’est pas active sur iPad. La nouvelle fonctionnalité inclut la possibilité d’utiliser des filtres et également de modifier des photos et des vidéos.

Une fois activé, vous verrez une nouvelle alerte contextuelle en haut de l’écran sur la page d’accueil d’Instagram, après vous être connecté. Cliquez simplement sur l’icône « + » en haut à droite pour créer et publier un nouveau message.

Pour une raison inconnue, Instagram continue d’ignorer la plate-forme iPad, car cette fonctionnalité n’est pas encore active sur iPadOS.