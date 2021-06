Claris a publié la version 19.3 de FileMaker avec la prise en charge d’Apple Silicon, l’intégration de Microsoft Edge et des améliorations significatives du serveur.

Claris est une filiale d’Apple, formée à la fin des années 1980, lorsqu’elle a acquis la société propriétaire de FileMaker dont la première version est sortie en avril 1985.

Au cours de l’année écoulée, FileMaker a connu des centaines d’améliorations, et il y en a encore plus aujourd’hui. La dernière mise à jour offre plus d’options de déploiement, des améliorations significatives des performances, de la stabilité, de la sécurité et la prochaine génération de son générateur d’applications sans code.

De plus, Claris FileMaker Pro et Claris FileMaker Server sont les premiers binaires universels macOS low-code qui optimisent les performances des ordinateurs à puce Apple Silicon, tout en offrant des performances élevées sur les ordinateurs Mac à processeur Intel.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, FileMaker a ajouté la prise en charge de Microsoft Edge WebView2 qui remplace Internet Explorer 11 (IE11), supprimant les vulnérabilités de sécurité et garantissant une compatibilité totale de FileMaker sur Windows. Cependant, du côté du serveur, vient la prise en charge d’Ubuntu, le retour de la visionneuse de journaux avancée et de nombreux autres correctifs cachés qui améliorent les performances globales et la sécurité.

Les mises à jour de FileMaker peuvent déjà être téléchargées par les clients existants. Les nouveaux clients peuvent commencer un essai gratuit dès aujourd’hui.