La directrice de la vente au détail d’Apple, Deirdre O’Brien, confirme que tous les Apple Store ont rouvert et que, compte tenu des habitudes et des désirs des consommateurs, il n’y aura aucun changement dans la stratégie de vente au détail après la pandémie.

La COVID-19 a contraint Apple à fermer la plupart de ses magasins dans le monde en 2020 ou à modifier certaines habitudes des utilisateurs pour assurer une sécurité maximale. La vice-présidente principale de la vente au détail et du personnel d’Apple, Deirdre O’Brien, a déclaré à CNBC que la société avait rouvert tous les magasins et que la réponse des clients avait été très positive.

L’exécutive a ajouté que les Apple Store pourront bientôt accueillir plus de clients en même temps et que les magasins resteront des « centres d’activité » comme ils l’étaient avant la pandémie : « Je ne prévois pas de changements majeurs post-pandémie. Les experts Apple seront toujours disponibles pour des conseils et une assistance, les rendez-vous de personne à personne resteront réservables et, pour ceux qui le souhaitent, il sera toujours possible de choisir le retrait express. »

De plus, O’Brien a confirmé qu’il n’y aura pas de réduction de personnel et que tous les employés des Apple Store resteront à leur poste.