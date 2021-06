L’Apple Watch Series 7 pourrait intégrer une puce « S7 » plus petite, laissant potentiellement plus de place pour une batterie plus grande ou d’autres composants.

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, la prochaine génération d’Apple Watch adoptera la technologie System in Package (SiP) double face du fournisseur taïwanais ASE Technology. Ce dernier, sur son site Internet, confirme que sa technologie double face permet la miniaturisation des modules, ouvrant la voie à une puce « S7 » plus petite.

À quand l’Apple Watch Series 7 ?

La nouvelle Apple Watch Series 7 devrait sortir en septembre, dans la lignée des dernières générations de l’appareil. Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg ont précédemment annoncé qu’Apple testerait des écrans avec des bords plus fins et une nouvelle technique de stratification pour rapprocher l’écran du verre. La prochaine Apple Watch pourrait également présenter un nouveau design avec des bords plats et une nouvelle couleur verte.

En ce qui concerne les fonctionnalités, il semble qu’Apple s’efforce d’introduire plus d’informations sur la surveillance de la santé. Celles-ci incluraient la détection de la température corporelle et la surveillance de la glycémie pour une future Apple Watch, mais il est peu probable qu’elles soient encore prêtes pour les débuts de la série 7.