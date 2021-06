Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier iPhone avec Touch ID sous l’écran sera lancé en 2022. Un iPhone SE 5G serait également dans les cartons.

iPhone 2022

Dans une note envoyée aux investisseurs il y a quelques heures, Kuo a écrit qu’Apple prévoyait de lancer quatre modèles d’iPhone en 2022, mais sans aucune version de 5,4 pouces. La gamme iPhone 14 devrait être composée de deux modèles de 6,1 pouces et deux modèles de 6,7 pouces.

L’iPhone bas de gamme de 6,7 pouces pourrait coûter moins de 900 $, mais avec Touch ID sous l’écran et sans Face ID, pour réduire les coûts. Les modèles 2022 bénéficieront également d’améliorations majeures de la caméra, avec les deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces qui pourraient intégrer une caméra grand angle de 48 mégapixels.

iPhone SE 5G

Kuo a également révélé quelques informations sur le prochain iPhone SE, qui esthétiquement devrait être très similaire au modèle actuel et, par conséquent, à l’iPhone 8. Ce modèle est également prévu pour 2022 et prendra en charge la 5G, ainsi que des processeurs mis à jour. Kuo l’appelle « l’iPhone 5G le moins cher de tous les temps », car le prix devrait être d’environ 599 $. L’analyste ne parle pas d’une version Plus de l’iPhone SE, qu’Apple aurait complètement écartée après quelques tests.

Enfin, en 2023, un iPhone SE pourrait sortir avec un design similaire à celui des iPhone 11, mais aussi avec Face ID et la 5G.

iPhone 13

Kuo s’attend à de fortes ventes pour l’iPhone 13, également grâce à l’interdiction des appareils Huawei. La tendance va également s’accentuer tout au long de 2022, avec l’iPhone 13 qui pourrait dépasser les ventes de l’iPhone 12. L’ensemble de la gamme d’iPhone pourrait atteindre 240 millions d’unités vendues en 2021 et atteindre 260 millions l’année suivante.