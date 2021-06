Apple a publié un long communiqué de presse examinant comment la technologie a pu aider les étudiants, les enseignants et les familles à surmonter les difficultés de l’apprentissage à distance pendant la pandémie.

De toute évidence, l’article se concentre sur des produits tels que l’iPad et le Mac, utilisés par des millions d’étudiants et d’enseignants à travers le monde pour continuer à apprendre, enseigner et rester en contact.

« L’année dernière, lorsque les chambres et les cuisines sont devenues des salles de classe, les enseignants et les étudiants du monde entier ont adapté leur vie à l’apprentissage à distance. Les enseignants ont relevé ce défi de front, en utilisant la technologie Apple pour aider leurs élèves à apprendre, à se connecter et à s’épanouir de nouvelles façons. Du lancement d’une comédie musicale en ligne pour le lycée, à l’exploration de l’histoire avec iMovie et GarageBand, à la production d’une cérémonie de remise des diplômes virtuelle, des enseignants aux États-Unis et dans le monde ont créé des méthodes d’apprentissage innovantes qui seront transmises aux futures générations d’élèves. »

Apple raconte comment le lycée New Rochelle High School à New York a lancé sa comédie musicale « Is There Life After High School? » via un flux en direct, par exemple. Le post poursuit en expliquant que certaines écoles ont l’intention de prendre certains des outils et enseignements de cette époque pour continuer à les utiliser à l’avenir, même si les choses reviennent à la normale.