Une nouvelle enquête d’iTV News a révélé qu’Amazon détruisait des millions d’articles invendus au Royaume-Uni, y compris des produits Apple non ouverts comme les AirPods, les iPad et les MacBook.

Les journalistes infiltrés d’ITV News ont enregistré des images de marchandises destinées à la destruction dans 24 centres de distribution Amazon au Royaume-Uni. Parmi les produits détruits figurent des livres, des ordinateurs, des masques scellés, des écouteurs haut de gamme, des drones et même des appareils Apple tels que des AirPods, des iPad et des MacBook. Tous ces articles sont jetés dans des poubelles et expédiés vers des centres de recyclage ou des décharges.

« J’ai eu le souffle coupé quand je l’ai découvert. Il n’y a aucune raison pour ce qui est fait et pour les produits qui sont détruits : produits Dyson, Hoover, mais aussi MacBook et iPad ; l’autre jour, 20 000 masques scellés ont été détruits », a déclaré un employé d’Amazon à iTV News. De plus, il semble que ces produits soient tous parfaitement fonctionnels et que plus de la moitié des objets détruits n’aient jamais été ouverts. Tous les autres étaient de toute façon en bon état.

Seul un petit pourcentage des produits invendus d’Amazon sont donnés. Dans un entrepôt de Dunfermline, par exemple, 28 000 articles ont été étiquetés pour être donnés en une semaine seulement en avril, pour un total de près de 100 000 articles marqués pour destruction.

Apparemment, cette pratique fait partie du modèle commercial d’Amazon. De nombreux vendeurs choisissent de stocker leurs marchandises dans les entrepôts de l’entreprise, mais si ces produits restent invendus trop longtemps, Amazon les facture pour le stockage. En fin de compte, il devient moins cher de simplement jeter les marchandises, plutôt que de continuer à les stocker en prenant de la place inutilement. La question est, pourquoi ne pas les donner aux communautés locales évitant ainsi les frais d’expédition ?

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à iTV News que la quantité d’articles détruits est extrêmement faible : « Nous travaillons vers l’objectif de zéro produit détruit et notre priorité est de revendre, de faire un don à des associations caritatives ou de recycler les produits invendus. Aucun article n’est envoyé dans des décharges au Royaume-Uni. En dernier recours, nous envoyons des articles vers des systèmes de récupération d’énergie, mais nous travaillons dur également pour réduire ce nombre à zéro ».

Pendant ce temps, des responsables du gouvernement britannique ont déclaré qu’ils examineraient la question de près pour évaluer si Amazon se conforme à la réglementation sur la réutilisation et le recyclage des articles électroniques.