Après une phase de test, tous les utilisateurs de Twitter sur iPhone peuvent désormais partager du contenu dans Instagram Stories.

Avec ce nouvel outil de partage, les utilisateurs de Twitter sur iOS peuvent partager n’importe quel tweet en appuyant sur la nouvelle option Instagram Stories en bas du menu.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS.

-management pic.twitter.com/wpjnElsRTK

— Twitter (@Twitter) June 22, 2021