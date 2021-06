Avant son inauguration à la fin de cette semaine, précisément le 24 juin, Apple partage des photos de son prochain magasin à Los Angeles qui s’appellera « Apple Tower Theatre« .

Comme son nom l’indique, le nouveau magasin résidera dans le Tower Theatre historique conçu à l’origine au cœur de Los Angeles en 1927. Apple s’est associé à la communauté locale, en particulier avec les principaux écologistes et artistes, pour « préserver et restaurer la beauté et la grandeur du théâtre. « .

Deirdre O’Brien, vice-présidente senior de l’équipe Retail and People d’Apple, a déclaré que ce nouveau magasin « honore la riche histoire et l’héritage de cette capitale du divertissement » et qu’il s’appuie sur la relation spéciale d’Apple avec les habitants de Los Angeles. Ce magasin sera le 26e Apple Store de la région métropolitaine de Los Angeles et emploiera 100 membres de l’équipe de vente au détail.

D’autres photos du nouveau Apple Tower Theater sont présentées dans le communiqué de presse d’Apple.