Apple a annoncé un nouvel ajout à son programme « Today at Apple » avec l’initiative « Creative Studios », qui fournira une série de leçons à ceux qui cherchent à faire carrière dans l’industrie créative.

Dans le cadre de cette initiative, Apple donnera accès à des ressources créatives et à des produits tels que les iPhone, iPad et Mac à des communautés sous-représentées à travers le monde. Creative Studios sera d’abord lancé à Los Angeles et à Pékin, puis arrivera à Bangkok, Londres, Chicago et Washington d’ici la fin de l’année. Dans chaque ville, Apple travaillera en étroite collaboration avec des organisations à but non lucratif locales pour mettre les jeunes en contact avec des mentors et des artistes établis, tels que le producteur et lauréat d’un Grammy Award Larrance « Rance » Dopson.

Comme l’explique Apple, la programmation de Creative Studios s’articulera autour de domaines tels que la musique, le cinéma, la photographie, l’art et le design, et sera disponible pour les jeunes en difficulté qui ne peuvent pas recevoir une éducation artistique significative. Les cours auront une durée totale de 12 semaines et offriront des sessions pratiques, une expertise de l’industrie et des commentaires continus de la part des mentors.