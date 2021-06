Apple a lancé deux nouvelles expériences de réalité augmentée pour promouvoir la fonctionnalité Apple Pay Express Transit, qui permet aux utilisateurs de payer et de passer les tourniquets de transport pris en charge directement avec leur iPhone ou leur Apple Watch.

Sur le site Apple Pay, vous pouvez désormais effectuer un voyage virtuel pour découvrir la plateforme de paiement Express Transit en réalité augmentée. Appuyez sur l’option pour démarrer une expérience AR directement dans Safari qui simule les stations de métro de New York où le service est déjà actif. Une fois l’expérience AR commencée, vous pouvez « toucher » votre Téléphone sur le tourniquet du métro de New York pour simuler un voyage de Brooklyn à Manhattan.

De plus, pour les utilisateurs vivant à New York, Apple a conçu un nouveau Snapchat Lens qui vous permet de faire un tour dans le métro à travers le Kings Theatre à Flatbush, le Sea Glass Carousel à Battery Park et le Grand Hall de la ville de New York. Salle des Sciences.