Facebook a commencé à activer ses podcasts exclusifs et ses fonctionnalités Live Audio Rooms aux États-Unis, une fonctionnalité très similaire à Clubhouse.

Live Audio Rooms est un service qui fonctionne comme Clubhouse et Twitter Spaces, dans lequel une personne peut inviter d’autres personnes à converser via un chat audio dans une pièce spécifique. Alors que tous les membres du groupe pourront écouter la conversation, seuls ceux sélectionnés par l’administrateur de la salle pourront également parler. Tout comme Clubhouse, il sera possible de « lever la main » pour parler. Des sous-titres en direct seront également disponibles, ainsi que des notifications pour les utilisateurs lorsque des amis et des abonnés créent de nouvelles salles.

Le service prévoit également la monétisation, car les utilisateurs pourront faire un don aux créateurs de la pièce via des « étoiles ». Les forfaits commencent à 1,99 $ pour 95 étoiles, Facebook payant 1 cent par étoile reçue des créateurs de chambres.

Toujours aux États-Unis, Facebook a également lancé des podcasts exclusifs. Les émissions sont déjà disponibles : « The Joe Budden Podcast », « Carefully Reckless » avec Jess Hilarious, « LadyGang » avec Keltie Knight, Becca Tobin et Jac Vanek » et « Side Hustle Pro » avec Nicaila Matthews Okome.

Les podcasts peuvent être écoutés sur Facebook, à l’aide d’un lecteur plein écran ou d’un mini-lecteur pendant que les utilisateurs parcourent le flux. Les émissions peuvent continuer à jouer en arrière-plan même lorsque l’écran est éteint.