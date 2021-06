De nouvelles versions des applications Final Cut Pro, iMovie et Compressor d’Apple sont disponibles sur le Mac App Store.

Final Cut Pro

Cette mise à jour de Final Cut Pro vous permet de créer et de modifier des vues de colonnes personnalisées avec le nouvel éditeur de colonnes. Vous pouvez également rechercher des fichiers multimédias dans le navigateur à l’aide de plusieurs critères, notamment des noms de clips, des marqueurs et des notes, et trier les clips dans le navigateur par type, tels que proxy, média optimisé et manquant.

Les nouveautés dans le détail :

Créez et modifiez des présentations personnalisées de colonnes à l’aide du nouvel éditeur de colonne.

Recherchez des données multimédias dans le navigateur à l’aide de critères étendus, notamment des noms de plans, des marqueurs et des notes.

Triez les plans dans le navigateur d’après leur type, par exemple s’ils sont proxy, optimisés ou manquants.

Améliorations de la stabilité

Final Cut Pro est disponible sur le Mac App Store en tant que mise à jour gratuite pour les clients existants et à 329,99 € pour les nouveaux utilisateurs.

iMovie

iMovie (gratuit) a également été mis à jour avec de petits changements :

Importation de projets créés dans iMovie pour iOS 2.3

Seize nouveaux arrière-plans unis et texturés avec réglage des couleurs.

Améliorations de la stabilité

La mise à jour est disponible sur le Mac App Store.

Compressor

Compressor a également été mis à jour, qui envoie désormais des notifications pour les lots d’encodage terminés, échoués et annulés. Avec cette mise à jour, l’application intègre également des descriptions audio lors de l’encodage de divers formats vidéo, notamment MOV, MP4, M4V et MXF.

Les nouveautés dans le détail :

Recevez des notifications sur l’état d’exécution des lots d’encodage, par exemple si elle a terminé, échoué ou annulé.

Intégrez des audiodescriptions au cours de l’encodage d’un grand choix de formats de fichier vidéo, notamment MOV, MP4, M4V et MXF.

Améliorations de la stabilité

Compressor est disponible sur le Mac App Store au prix de 54,99 €.