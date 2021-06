Le fournisseur d’Apple TSMC se prépare à lancer la production des puces 3 nm pour le second semestre 2022 et commencera la production des modèles 4 nm dans les prochains mois. En attendant, tout est prêt pour l’iPhone 13.

Tel que rapporté par DigiTimes, Apple avait précédemment réservé la production de puces 4 nm pour les futurs Mac de TSMC et a récemment commandé le début de la production de la puce A15 pour l’iPhone 13, basée sur un processus 5 nm avancé.

Le rapport d’aujourd’hui décrit également un plan à plus long terme pour TSMC, avec le nouveau processus 3 nm offrant une augmentation des performances de 15 % ainsi qu’une efficacité énergétique de 30 % améliorée et entrant en production de masse à la fin de l’année prochaine.

TSMC a déclaré que sa technologie N3 sera la plus avancée au monde lorsqu’elle commencera sa production en série au second semestre 2022. S’appuyant sur l’architecture du transistor FinFET pour assurer de meilleures performances, une efficacité énergétique et une optimisation des coûts, N3 offrira également une densité logique de profit. jusqu’à 70%.

On ne sait pas quand Apple pourra commencer à utiliser ce type de processeurs, mais évidemment cela prendra au moins deux ou trois ans. La feuille de route attendue est la suivante : une puce Apple 5 nm avancée déjà cette année avec l’iPhone 13 et la prochaine génération d’Apple Silicon, une puce avec un processus 4 nm en 2022 et un chi avec un processus 3 nm en 2023.

Pendant ce temps, également avec la collaboration d’Apple, les fournisseurs TSMC et Foxconn s’efforcent d’acheter des millions de doses de vaccins COVID-19 à utiliser à Taïwan. Le plan prévoit que les deux sociétés achètent les vaccins et les donnent au gouvernement pour distribution à l’ensemble de la population, dans l’espoir de freiner les infections qui risquent d’avoir des répercussions également dans la feuille de route des différentes usines des deux sociétés.