Apple a lancé la promotion Back to School 2021 aux États-Unis et au Canada, offrant aux étudiants des AirPods gratuits pour l’achat de certains modèles Mac et iPad.

Tout comme la promotion de l’année dernière, l’offre de cette année comprend des AirPods gratuits‌ pour l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro, nouvel iMac 24 pouces, Mac Pro, Mac mini, nouvel iPad Pro M1 et iPad Air de quatrième génération. En plus des ‌AirPods‌ gratuits, les étudiants et enseignants éligibles peuvent bénéficier d’une remise de 20 % sur AppleCare+ avec leurs achats.

Lors du paiement, les clients peuvent également décider d’acheter les AirPods‌ équipés d’étuis de recharge sans fil pour seulement 40 $ ou de passer aux AirPods Pro pour 90 $ supplémentaires. Pour le moment, la promotion Back to School 2021 semble n’être valable qu’aux États-Unis et au Canada, mais il est probable qu’elle sera bientôt étendue à d’autres pays, dont la France.