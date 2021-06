Apple a annoncé que quatre collèges et universités fréquentés principalement par des étudiants noirs recevront 5 millions de dollars du fonds d’entreprise Racial Equity and Injustice Initiative.

La Racial Equity and Injustice Initiative est un fonds de 100 millions de dollars créé par Apple pour aider les communautés de couleur. Le fonds se concentre sur trois domaines : l’éducation, la réforme de la justice pénale et l’égalité économique.

Aujourd’hui, Apple a annoncé quatre nouveaux établissements d’enseignement qui recevront un financement de 50 millions de dollars : Alabama A&M University, Howard University, Morgan State University et Prairie View A&M University. Chacun de ces instituts recevra des subventions de trois ans pour soutenir l’étude des matières d’ingénierie.

« La communauté HBCU abrite d’incroyables talents de couleur et nous sommes ravis de travailler aux côtés de ces universités pour améliorer les opportunités de leurs étudiants », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple. « Nous savons que de nombreux emplois du futur seront dans des domaines innovants tels que l’ingénierie liée au silicium et nous voulons aider à garantir que les dirigeants de demain aient accès à des opportunités d’apprentissage transformationnel ».

Selon les dernières données, les professionnels noirs ne représentent que 5% de la main-d’œuvre, 3% des cadres technologiques et 1% des fondateurs d’entreprises technologiques. Apple espère aider les communautés de couleur à résoudre cette disparité dans les années à venir.