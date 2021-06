Shazam a annoncé avoir franchi le cap du milliard de chansons reconnues par mois. L’application de reconnaissance de chansons a également atteint le cap des 50 milliards de chansons reconnues depuis son lancement en 2012.

Apple a acquis la société en 2018 et intègre lentement plusieurs fonctionnalités de Shazam dans ses services et son système d’exploitation. Par exemple, l’application Shazam est incluse dans le Control Center sur iPhone et le framework ShazamKit pour les développeurs a également été publié avec iOS 15. Grâce à ce dernier, les développeurs peuvent tirer parti de la bibliothèque de contenu Shazam ou créer leurs propres catalogues personnalisés.

Le vice-président d’Apple Music, Oliver Schusser, a déclaré que Shazam aide les utilisateurs à trouver de bonnes chansons et aide les artistes à se faire découvrir. De plus, il a été révélé que « Dance Monkey » de Tones and I reste le morceau le plus reconnu du service.

Le service de reconnaissance musicale de Shazam fonctionne en créant une signature numérique du son enregistré qui serait incompréhensible pour un humain. Cette signature est ensuite comparée au vaste catalogue musical de Shazam.

L’application est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.